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RT Russia

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RT: бюджет фонда-спонсора иноагентов OCCRP вырос вдвое с начала СВО

RT: бюджет фонда-спонсора иноагентов OCCRP вырос вдвое с начала СВО

Американский «Центр по исследованию коррупции и организованной преступности» (OCCRP)* получил $66,6 млн с 2022 года, выяснил RT из данных Налоговой службы США.

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