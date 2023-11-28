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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Агент Головина: «Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции. В Лиге 1 только «ПСЖ» может потянуть его трансферную стоимость, наверное»

Агент Головина: «Саша – один из ведущих игроков чемпионата Франции. В Лиге 1 только «ПСЖ» может потянуть его трансферную стоимость, наверное»

27-летний хавбек «Монако» забил 5 мячей и сделал 2 результативные передачи в 12 играх сезона.  – Головин сыграл против «ПСЖ» («Монако» уступил со счетом 2:5 – прим.

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