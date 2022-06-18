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Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружие

Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружие

Бывший федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила в интервью медиагруппе RND, которую цитирует РИА "Новости", что при обсуждении запуска трубопровода "Северный поток - 2", российская сторона не использовала природный газ в качестве оружия.

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