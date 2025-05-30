"Прочесывают полицейский главк вдоль и поперёк": Чистки в МВД начались с Волгограда?

ЕА

Евгений Алексеенко

Уважаемый,а не сверху все это идет? От туда родимый,голова растет от туда.– Что еще стоит помнить? – Что региональные генералы не сами себе погоны вручают. Если речь идет о коррупции в главке – ее корни всегда будут в Москве…Конечно в Москве,там надо разворошить этот клубок,но это будет не при "нем"!