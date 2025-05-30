Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Прочесывают полицейский главк вдоль и поперёк": Чистки в МВД начались с Волгограда?

"Прочесывают полицейский главк вдоль и поперёк": Чистки в МВД начались с Волгограда?

ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Покончивший с собой волгоградский фермер Алексей Парамонов обвинил в своей смерти сотрудников регионального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.

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Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Уважаемый,а не сверху все это идет? От туда родимый,голова растет от туда.– Что еще стоит помнить? – Что региональные генералы не сами себе погоны вручают. Если речь идет о коррупции в главке – ее корни всегда будут в Москве…Конечно в Москве,там надо разворошить этот клубок,но это будет не при &quot;нем&quot;!
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1 час.
Семен Демин
Вот именно, все пути ведут в столицу. И из нее же приехала комиссия разбираться. Это просто потеха, имитация борьбы с коррупцией.
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36 мин.
Семен Демин
Нужны сталинские методы. Без них мы потеряем страну.
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32 мин.
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