ИА Новороссия Коллаж NovorosInform Покончивший с собой волгоградский фермер Алексей Парамонов обвинил в своей смерти сотрудников регионального отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией.
"Прочесывают полицейский главк вдоль и поперёк": Чистки в МВД начались с Волгограда?
Комментарии
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ЕА
Евгений Алексеенко
Уважаемый,а не сверху все это идет? От туда родимый,голова растет от туда.– Что еще стоит помнить? – Что региональные генералы не сами себе погоны вручают. Если речь идет о коррупции в главке – ее корни всегда будут в Москве…Конечно в Москве,там надо разворошить этот клубок,но это будет не при "нем"!
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1 час.
Семен Демин
Вот именно, все пути ведут в столицу. И из нее же приехала комиссия разбираться. Это просто потеха, имитация борьбы с коррупцией.
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36 мин.
Семен Демин
Нужны сталинские методы. Без них мы потеряем страну.
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32 мин.
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