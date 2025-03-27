"Хочется за голову схватиться": На месте освобождённых городов - руины. Военкор Стешин высказался о тактике "выжженной земли"

Дмитрий Стешин высказался о тактике "выжженной земли". Русский военкор обратил внимание, что в ходе освобождения населённых пунктов в Донбассе России достаются разрушенные города и села, в которых нет людей.
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