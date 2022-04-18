Собянин представил меры поддержки семей с детьми, малого бизнеса и производителей лекарств

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Власти российской столицы прикладывают огромные усилия, чтобы в эпоху западных санкций повысить устойчивость городской экономики и социальной сферы.
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики. Власти российской столицы прикладывают огромные усилия, чтобы в эпоху западных санкций повысить устойчивость городской экономики и социальной сферы.
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