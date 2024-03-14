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Над Курской и Белгородской областями были сбиты украинские беспилотники

Над Курской и Белгородской областями были сбиты украинские беспилотники

Средства противовоздушной обороны за ночь перехватили и ликвидировали 14 украинских беспилотников. Так, над территорией Белгородской области было перехвачено 11 БПЛА, а над Курской — три, пишет РИА «Новости».

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