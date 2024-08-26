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Коммунальщики из Москвы завершают подготовку к зиме домов и соцобъектов Донецка

Коммунальщики из Москвы завершают подготовку к зиме домов и соцобъектов Донецка

Столичные коммунальщики помогают Донецку подготовиться к наступающему зимнему периоду. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы проверяют и при необходимости ремонтируют системы отопления в Ворошиловском, Калининском, Ленинском, Буденновском и Пролетарском районах Донецка.

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