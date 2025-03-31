В iOS 19 появится виртуальный врач

Корпорация Apple намерена добавить в iOS функцию виртуального врача. Об этом сообщает Bloomberg. По информации инсайдера Марка Гурмана, новые функции по сохранению здоровья появятся в операционной системе (ОС) для iPhone в 2026 году.
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