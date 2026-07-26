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Ученые создадут калькулятор для прогноза продолжительности жизни

Ученые создадут калькулятор для прогноза продолжительности жизни

В России ученые исследуют связь между лишним весом и ускоренным старением организма. Проект, объединивший специалистов НМИЦ эндокринологии и компании «Промомед», позволит создать уникальный «калькулятор долголетия», сообщил глава компании доктор медицинских наук Петр Белый.

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Комментарии
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Саша Борисова
Мне почти 60 лет, в этом году будет юбилей, у меня предожирение и диабет, сейчас все силы бросила на то, чтобы похудеть. Прошла диспансеризацию, всех врачей обошла, колю тирзетту уколы, занимаюсь ЛФК в центре долголетия. Все чтобы пожить подольше!
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