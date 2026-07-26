Ученые создадут калькулятор для прогноза продолжительности жизни

В России ученые исследуют связь между лишним весом и ускоренным старением организма. Проект, объединивший специалистов НМИЦ эндокринологии и компании «Промомед», позволит создать уникальный «калькулятор долголетия», сообщил глава компании доктор медицинских наук Петр Белый.
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