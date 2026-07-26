Ученые создадут калькулятор для прогноза продолжительности жизни

СБ

Саша Борисова

Мне почти 60 лет, в этом году будет юбилей, у меня предожирение и диабет, сейчас все силы бросила на то, чтобы похудеть. Прошла диспансеризацию, всех врачей обошла, колю тирзетту уколы, занимаюсь ЛФК в центре долголетия. Все чтобы пожить подольше!