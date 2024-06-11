Золото дешевеет перед заявлением ФРС

Цены на золото упали во вторник — инвесторы ожидают публикации ключевых показателей инфляции в США и заявления Федеральной резервной системы (ФРС), чтобы понять, когда центральный банк начнет снижать процентные ставки.
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