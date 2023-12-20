В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе с нацизмом, хотя США и Украина были против

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Natalia VetscherskajaWittwer

Лёд тронулся , 49 никак не господа и не партнёры, лёд тронулся. Перефразируя фразу: " Шило в мешке не утаишь" на "Рыло... в ООН видно и слышно издалека и ещё как бумерангом откликнется. Страшно подумать. И не говорите потом, что не предупреждали. Терпение, негоспода, терпение!" Ничего личного и лишнего...