Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом. Документ внесла Россия.
В ООН приняли резолюцию РФ о борьбе с нацизмом, хотя США и Украина были против
Комментарии
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NV
Natalia VetscherskajaWittwer
Лёд тронулся , 49 никак не господа и не партнёры, лёд тронулся. Перефразируя фразу: " Шило в мешке не утаишь" на "Рыло... в ООН видно и слышно издалека и ещё как бумерангом откликнется. Страшно подумать. И не говорите потом, что не предупреждали. Терпение, негоспода, терпение!" Ничего личного и лишнего...
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20 час.
Виталий Кирпиченко
С этого надо было начинать, и не сегодня, а 30 лет назад.
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20 час.
Россиянин
Дорога ложка к обеду.
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19 час.
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