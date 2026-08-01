Росатом поблагодарил спасателей моряков с затонувшего "Янина"

Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность вертолетчикам Черноморского флота и экипажу египетского судна за спасение 17 членов экипажа теплохода "Янина", затонувшего после атаки ВСУ 1 августа в 130 милях от Новороссийска.
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