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Царьград

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Росатом поблагодарил спасателей моряков с затонувшего "Янина"

Росатом поблагодарил спасателей моряков с затонувшего "Янина"

Глава Росатома Алексей Лихачев выразил благодарность вертолетчикам Черноморского флота и экипажу египетского судна за спасение 17 членов экипажа теплохода "Янина", затонувшего после атаки ВСУ 1 августа в 130 милях от Новороссийска.

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