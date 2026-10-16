В Свердловской области 17-летний пассажир автомобиля ВАЗ 2114 погиб после того, как машина под управлением его 38-летнего отчима съехала с дороги и перевернулась.
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