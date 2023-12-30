Сумма трансфера Роналдо может составить два миллиона евро

Агент Хулио Сезар Гранха, являющийся агентом полузащитника болгарского клуба «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал, что его клиент близок к подписанию контракта с «Ростовом», сообщает Чемпионат.
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