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Сумма трансфера Роналдо может составить два миллиона евро

Сумма трансфера Роналдо может составить два миллиона евро

Агент Хулио Сезар Гранха, являющийся агентом полузащитника болгарского клуба «Левски» Роналдо Сезара Соареса дос Сантоса, рассказал, что его клиент близок к подписанию контракта с «Ростовом», сообщает Чемпионат.

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