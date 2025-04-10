Российские власти осознали проблему резервов в юанях

Министерство финансов России озаботилось поиском новых валют для пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) на фоне опасений, что Китай в связи с торговыми войнами может пойти на существенное ослабление юаня, что обесценит накопления в нем.
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