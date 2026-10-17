В Сталин-Центре откроют музей СВОМузей СВО планируется разместить в «Сталин-центре» на Бору. В том числе, там можно будет увидеть дроны.
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