Сериал «Гарри Поттер» обзавёлся шоураннером и режиссёром

Создатели многосерийного сериала "Гарри Поттер" представили свою творческую команду. Франческа Гардинер, известная по своей работе над "Темными начинаниями", станет шоураннером-сценаристом нового проекта, а Марк Мэйлод, который успешно сотрудничал над "Бесстыдниками" и "Игрой престолов", станет режиссером нескольких эпизодов и одним из исполнительных продюсеров.
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