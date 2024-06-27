Сериал «Гарри Поттер» обзавёлся шоураннером и режиссёром

Создатели многосерийного сериала "Гарри Поттер" представили свою творческую команду. Франческа Гардинер, известная по своей работе над "Темными начинаниями", станет шоураннером-сценаристом нового проекта, а Марк Мэйлод, который успешно сотрудничал над "Бесстыдниками" и "Игрой престолов", станет режиссером нескольких эпизодов и одним из исполнительных продюсеров.