Собянин: Два знаковых объекта будут благоустроены на северо-западе Москвы

В Хорошево-Мёвниках приведут в порядок сквер рядом с храмом Александра Невского В 2024 году в Москве в четырёх районах СЗАО реализовали несколько масштабных проектов, связанных с благоустройством общественных пространств.
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