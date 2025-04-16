ВЦИОМ: уровень счастья в РФ остается стабильно высоким

Более трети жителей РФ, опрошенных в марте Всероссийским центром изучения общественного мнения в рамках мониторингового исследования об уровне счастья в стране, заявили, что считают себя абсолютно счастливыми, сообщает сайт ВЦИОМ.
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