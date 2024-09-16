В штаб Национально-освободительного движения Екатеринбурга и Свердловской области поступило обращение от командира взвода материального обеспечения войсковой части 21208 прапорщика К.
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В штаб Национально-освободительного движения Екатеринбурга и Свердловской области поступило обращение от командира взвода материального обеспечения войсковой части 21208 прапорщика К.
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