Удары США по Йемену: Предсказание из фильма "Семнадцать мгновений весны", которое пора вспомнить

США ввязались в войну на Ближнем Востоке, которую им не суждено выиграть. Любопытный факт подметили аналитики "Военной хроники": ровно об этом же американском способе выиграть войну очень точно высказался один из героев фильма "Семнадцать мгновений весны".
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