Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентин Щербаков
    Сколько можно мусолить и по сто раз пересказывать одно и тоже, других насущных тем нет для обсуждения....Без России - ника...
  • Сергей Андросов
    Смотря в какую сторону смотреть. Вся эта клоунада под названием контрнаступ выеденного яйца не стоит.Американские "кас...
  • Grandad
    При чем тут группа Дятлова. Те умерли, а эти околели, но не до смерти. Околели - сдохли.Велосипедисты из ...

Удары США по Йемену: Предсказание из фильма "Семнадцать мгновений весны", которое пора вспомнить

Удары США по Йемену: Предсказание из фильма "Семнадцать мгновений весны", которое пора вспомнить

США ввязались в войну на Ближнем Востоке, которую им не суждено выиграть. Любопытный факт подметили аналитики "Военной хроники": ровно об этом же американском способе выиграть войну очень точно высказался один из героев фильма "Семнадцать мгновений весны".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ed Red
Ну как это стадо не перещелкать, назовите причину отказа. Хуситы точно за ...
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх