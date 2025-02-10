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Закон, порядок, государство

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В Новокузнецке Кемеровской области решением руководства отдела полиции нелегальный мигрант будет выдворен за пределы Российской Федерации

В отдел полиции «Новоильинский» УМВД России по г. Новокузнецку обратилась местная жительница. Она сообщила, что бывший сожитель ее 19-летней дочери отказывается покидать принадлежащую ей квартиру.

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