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Русского туриста лишили визы в Грецию посреди путешествия

Русского туриста лишили визы в Грецию посреди путешествия

При оформлении греческой визы мужчина указал не ту гостиницу, в которой он на самом деле проживал.Русскому туристу закрыли визу в Грецию, хотя он уже приехал в страну и разместился в отеле.

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