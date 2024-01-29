Врач раскрыл неочевидный способ улучшить иммунитет

Врач Продеус заявил, что уход за полостью рта помогает работе иммунной системы Иммунолог Андрей Продеус в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявил, что правильный уход за полостью рта помогает работе иммунитета.
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