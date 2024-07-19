ВЦИОМ: 81 процент граждан России не испытывает негатива к другим национальностям

Всероссийский центр изучения общественного мнения оценил отношение граждан России к мигрантам.ВЦИОМ провел исследование, и оказалось, что 81 процент граждан России не испытывает негативных эмоций в отношении представителей других национальностей.
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