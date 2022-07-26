Новая «Мисс Россия» рассказала о личной жизни и планах на будущее

Уроженка Оренбурга Анна Линникова, победившая в конкурсе «Мисс Россия — 2022», финал которого состоялся в Москве 25 июля, на своей первой официальной пресс-конференции в ТАСС 26 числа рассказала о себе, начале модельной карьеры и планах на будущее.