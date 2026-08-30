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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Морозов: «Хотел бы, чтобы КХЛ показывали по всем федеральным каналам. И был бы рад увидеть «Крылья Советов» участником лиги»

Президент КХЛ Алексей Морозов поделился мнением о показе матчей лиги по телевидению. «Если фантазировать, конечно, я бы хотел, чтобы в пятницу вечером матчи КХЛ показывали по всем федеральным каналам.

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