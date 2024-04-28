Опрос Noi.md: Будут ли граждане участвовать в переписи населения?

Редакция Noi.md призвала своих читателей как на сайте, так и в Viber принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: Будете ли вы участвовать в проходящей в Молдове переписи населения? Результаты опроса, проведенного среди читателей сайта Noi.