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Мастер-класс по шапочному бою прошел в Шатуре

Мастер-класс по шапочному бою прошел в Шатуре

В Шатуре прошел увлекательный мастер-класс по шапочному бою. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимпийский» и собрало школьников, желающих испытать свою ловкость и хитрость в этой старинной русской забаве.

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