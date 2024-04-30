Мастер-класс по шапочному бою прошел в Шатуре

В Шатуре прошел увлекательный мастер-класс по шапочному бою. Мероприятие состоялось во дворце спорта «Олимпийский» и собрало школьников, желающих испытать свою ловкость и хитрость в этой старинной русской забаве.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии