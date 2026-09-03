Мэр Москвы рассказал о расширении цифровых возможностей столичного транспорта

По информации Сергея Собянина, современные сервисы московского транспорта делают поездки удобнее. К 2030 году более 30 процентов навигации в метро будет представлено в цифровом формате.
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