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"Здоровья, счастья и мира". Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем города

"Здоровья, счастья и мира". Вячеслав Франк поздравил барнаульцев с Днем города

Глава Барнаула отметил историческую значимость города и поблагодарил жителей за вклад в его развитие Барнаул 5 сентября отмечает День города.

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