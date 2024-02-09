Актёр Басилашвили объяснил, почему не станет смотреть новую версию "Мастера и Маргариты"

Олег Басилашвили в беседе с "Абзацем" выразил уверенность, что новый фильм не имеет никакого отношения к БулгаковуНе так давно в прокат вышел фильм "Мастер и Маргарита", снятый по произведению Михаила Булгакова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии