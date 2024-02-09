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Актёр Басилашвили объяснил, почему не станет смотреть новую версию "Мастера и Маргариты"

Актёр Басилашвили объяснил, почему не станет смотреть новую версию "Мастера и Маргариты"

Олег Басилашвили в беседе с "Абзацем" выразил уверенность, что новый фильм не имеет никакого отношения к БулгаковуНе так давно в прокат вышел фильм "Мастер и Маргарита", снятый по произведению Михаила Булгакова.

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