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Бывший помощник Буша ожидает новую встречу Путина и Байдена в скором времени

Бывший помощник Буша ожидает новую встречу Путина и Байдена в скором времени

В будущем есть возможности для встречи президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена, заявил советник президента Джорджа Буша-младшего по России, управляющий директор консалтинговой компании Kissinger Associates Томас Грэм.

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