Владелец аэропорта Домодедово спекся: ему закрыли выезд из России, теперь он не сбежит

Главное - не только вернуть аэропорт в госсобствеенность, но и вернуть деньги с забугорных счетов и полная конфискация всего в России у них и их подельников, родных, друзей, садовников и т.д. - ВСЕХ на кого оформлено.

Людмила Лиханова

Я уже не раз писала для тех, кто во всем винит Путина: мол долго разбирается с олигархами. И мало у кого есть мозги чтобы понять: если начинать с них то он бы прожил пару дней и ничего бы не успел сделать для страны. Поэтому сначала стравливание и зачистки на нижнем уровне, потом на среднем и только когда образовался надежный тыл иъ единомышленников наступил черед для высшего звена казнокрадов. И сейчас очень многие уже остались и без штанов и в местах ...ВСЕМУ - СВОЕ ВРЕМЯ.