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Владелец аэропорта Домодедово спекся: ему закрыли выезд из России, теперь он не сбежит

Владелец аэропорта Домодедово спекся: ему закрыли выезд из России, теперь он не сбежит

Avia.pro - СМИ Скандал вокруг аэропорта Домодедово набирает обороты, как снежный ком, летящий с горы.

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Комментарии
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Людмила Лиханова
Главное - не только вернуть аэропорт в госсобствеенность, но и вернуть деньги с забугорных счетов и полная конфискация всего в России  у них и их подельников, родных, друзей, садовников и т.д. - ВСЕХ на кого оформлено.
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10 час.
Людмила Лиханова
Я уже не раз писала для тех, кто во всем винит Путина: мол долго разбирается с олигархами. И мало у кого есть мозги чтобы понять: если начинать с них то он бы прожил пару дней и ничего бы не успел сделать для страны. Поэтому сначала стравливание и зачистки на нижнем уровне, потом на среднем и только когда образовался надежный тыл иъ единомышленников наступил черед для высшего звена казнокрадов. И сейчас очень многие уже остались и без штанов и в местах ...ВСЕМУ - СВОЕ ВРЕМЯ.
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10 час.
Сергей
это вряд ли...   рука-руку моет..
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8 час.
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