В Ульяновской области люди отравились алкоголем: есть погибшие и пострадавшие Владислав ВислВ понедельник, 5 июня, мэр Димитровграда Андрей Большаков сообщил о случаях отравления суррогатным алкоголем, предположительно сидром, в городе Димитровграде Ульяновской области.
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