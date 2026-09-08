Билдеры Ethereum получают более $5 за каждый $1 сожженный на блокчейне

Исследование Bitquery показало необычную экономику арбитража в Ethereum. За каждые $1, сожженные сетью в рамках 30-дневной выборки, блок-билдеры получили около $5,24.
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