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Собрана экспериментальная турбированная Lada Vesta NG с полноценным «автоматом»

Собрана экспериментальная турбированная Lada Vesta NG с полноценным «автоматом»

Инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» сообщает о том, что крупнейший отечественный автопроизводитель выпустил экспериментальный автомобиль Lada Vesta NG с турбированным мотором и полноценной автоматической трансмиссией.

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