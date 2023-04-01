Собрана экспериментальная турбированная Lada Vesta NG с полноценным «автоматом»

Инсайдерский паблик Avtograd News в социальной сети «ВКонтакте» сообщает о том, что крупнейший отечественный автопроизводитель выпустил экспериментальный автомобиль Lada Vesta NG с турбированным мотором и полноценной автоматической трансмиссией.