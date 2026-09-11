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Иркутск Сегодня

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20-летний житель Приангарья продал доступ к своему банковскому счёту за 4 тысячи рублей

В Ангарске мировой судья вынес приговор 20-летнему жителю Аларского района. Молодой человек передал третьим лицам доступ к своему банковскому кабинету, через который злоумышленники провели операции на сумму более 1,35 миллиона рублей.

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