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"Неделя тишины" помешала Дерипаске обсудить "наболевшие" вопросы с Набиуллиной

"Неделя тишины" помешала Дерипаске обсудить "наболевшие" вопросы с Набиуллиной

Бизнесмен не раз критиковал денежно‑кредитную политику регулятора Олег Дерипаска не смог обсудить волнующие его вопросы с главой Банка России Эльвирой Набиуллиной из‑за "недели тишины" перед заседанием ЦБ.

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