Посольство России пообещало ответить на санкции Британии

Российская Федерация не оставит без ответа санкции Великобритании против шестерых сотрудников исправительной колонии №3 в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), где скончался российский оппозиционер Алексей Навальный (внесен в список террористов и экстремистов в РФ).
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