Как бороться с метеозависимостью

В борьбе с метеозависимостью помогут зарядка, контрастный душ и употребление овощей и фруктов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
В борьбе с метеозависимостью помогут зарядка, контрастный душ и употребление овощей и фруктов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.
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