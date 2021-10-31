Журнал «Профиль»

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Как бороться с метеозависимостью

Как бороться с метеозависимостью

В борьбе с метеозависимостью помогут зарядка, контрастный душ и употребление овощей и фруктов. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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