Стало известно, кто общался с Red Bull от имени Льюиса Хэмилтона

Стало известно, кто общался с Red Bull от имени Льюиса ХэмилтонаGetty Images / Red Bull Content PoolБлижайшее окружение Льюиса Хэмилтона действительно контактировало с командой Red Bull Racing, сообщает BBC Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии