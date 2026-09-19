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19 сентября на большинстве заправок Северодвинска есть бензин всех марок с лимитами на отпуск

19 сентября на большинстве заправок Северодвинска есть бензин всех марок с лимитами на отпуск

Дизтопливо и бензин доступны почти на всех станциях города, лимиты на отпуск составляют от 30 до 400 литров в зависимости от АЗС, канистры почти нигде не заправляют.

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