«Если я вернусь в Россию, то буду участвовать в выборах»: Юлия Навальная* собирается стать Президентом РФ! Как Вам кандидатура?

Для небольшого количества людей, которые до сих пор не знают, кто такая Юлия Навальная*, поясняю, что это вдова известного оппозиционера Алексея Навального*, который 16 февраля текущего года скончался на прогулке в колонии №3 «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой отбывал срок по приговору суда.