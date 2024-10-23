Медвежий угол
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Медвежий угол

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«Если я вернусь в Россию, то буду участвовать в выборах»: Юлия Навальная* собирается стать Президентом РФ! Как Вам кандидатура?

«Если я вернусь в Россию, то буду участвовать в выборах»: Юлия Навальная* собирается стать Президентом РФ! Как Вам кандидатура?

Для небольшого количества людей, которые до сих пор не знают, кто такая Юлия Навальная*, поясняю, что это вдова известного оппозиционера Алексея Навального*, который 16 февраля текущего года скончался на прогулке в колонии №3 «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой отбывал срок по приговору суда.

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Комментарии
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Вова Карпов
Тайна Лучшей серии Шерлока Холмса https://mirtesen.ru/people/849953295/blog/46630301777
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1 час.
Maxim Yushkin
👍 Безусловно. Есть 5-10% поклонников её покойного мужа. Или просто русофобов.
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54 мин.
РР
Русский Россиянин
Как только она кажется в России необходима также отправить её в тюрьму как её мужа
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50 мин.

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