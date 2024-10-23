«Если я вернусь в Россию, то буду участвовать в выборах»: Юлия Навальная* собирается стать Президентом РФ! Как Вам кандидатура?

Для небольшого количества людей, которые до сих пор не знают, кто такая Юлия Навальная*, поясняю, что это вдова известного оппозиционера Алексея Навального*, который 16 февраля текущего года скончался на прогулке в колонии №3 «Полярный волк» Ямало-Ненецкого автономного округа, в которой отбывал срок по приговору суда.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии