Zero Hedge
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Zero Hedge

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12 People Arrested After Stealing $250,000 Truckload Of Frozen Chicken

12 People Arrested After Stealing $250,000 Truckload Of Frozen Chicken

12 People Arrested After Stealing $250,000 Truckload Of Frozen Chicken Stolen chicken used to pay off a drug debt?  It's a true barter market in action.

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