Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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С корнями вырвали дверную петлю на гарнитуре, не беда, показываю две хитрости, справится любой

С корнями вырвали дверную петлю на гарнитуре, не беда, показываю две хитрости, справится любой

Кухонному гарнитуру всего восемь лет, а он уже весь "поплыл" в разные стороны. Дсп набухает, мдф тоже "устаёт", но это только половина беды, самое опасное то, что саморезы перестали держаться в родных местах.

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