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«Спартак» будет претендентом на золото. Они были лучше «Зенита» в каких-то моментах. Должны были побеждать, но пенальти – лотерея». Кечинов о матче за Суперкубок

Бывший нападающий « Спартака »  Валерий Кечинов  высказался о матче OLIMPBET Суперкубка России, где красно-белые уступили « Зениту » (1:1, 2:4 пен.

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