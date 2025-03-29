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Царьград

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Юный Матфей Юрасов привез золото из Сербии: шахматный триумф москвича!

Юный Матфей Юрасов привез золото из Сербии: шахматный триумф москвича!

Москвич Матфей Юрасов стал победителем мирового первенства по шахматам в Сербии, завоевав золото в категории до 13 лет.

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