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Застанут врасплох: цены на нефть уже в этом году вырастут сильнее, чем многие ожидают

Застанут врасплох: цены на нефть уже в этом году вырастут сильнее, чем многие ожидают

Цены на нефть укреплялись в течение последних нескольких недель. Тенденция не имеет особенно заметных масштабов: нефть марки Brent по-прежнему стоит на отметке немногим выше 84 долларов, а бренд West Texas Intermediate колеблется в районе 80 долларов за баррель.

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