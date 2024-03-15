Застанут врасплох: цены на нефть уже в этом году вырастут сильнее, чем многие ожидают

Цены на нефть укреплялись в течение последних нескольких недель. Тенденция не имеет особенно заметных масштабов: нефть марки Brent по-прежнему стоит на отметке немногим выше 84 долларов, а бренд West Texas Intermediate колеблется в районе 80 долларов за баррель.